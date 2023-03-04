"وول ستريت جورنال" تكشف عن تفاقم الخلافات بين الإمارات والسعودية حول ملفات النفط والاستثمارات والحرب اليمنية
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جرينتش+2 05:50
زعيم المعارضة التركية : سنهزم اردوغان، ولكن هدفنا ليس إزالة حاكم استبدادي فقط ، بل أيضا بناء تركيا جديدة وجميلة
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