روجينا توثق فوز زوجها أشرف زكي نقيباً للممثلين المصريين/ فيديو

وثّقت الفنانة المصرية روجينا فرحتها بفوز زوجها أشرف زكي بانتخابات التجديد النصفي في نقابة المهن التمثيلية المصرية، عبر مقطع فيديو قصير نشرته في حسابها بتطبيق إنستغرام، وسط تفاعل كبير من قبل متابعيها من نجوم الفن.

وظهرت روجينا في الفيديو وهي تُقبّل زوجها وتحتفل به بصراخ فرحا واحتفاء به، في الوقت الذي حرص فيه أعضاء النقابة على الاحتفال بحصد أشرف زكي لأغلبية الأصوات، في الانتخابات التي جرت يوم امس الجمعة.

وعلّقت روجينا على الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع من قبل متابعيها من نجوم الفن والدراما بالقول: “مبرووووووووك نجاح باغلبية الاصوات”، مع الإشارة إلى ابنتيهما؛ مريم ومايا.

وهنأت الفنانة عبير صبري روجينا بفوز زوجها بمنصب النقيب قائلة: “مبرووووك يا حبيبتي دكتور اشرف يستاهل كل حاجة حلوة”، فيما علّق النجم أحمد زاهر قائلاً: “مبروووووووووك د اشرف الف مليون مبروك نقيبي و افتخر”.

بدورها، كتبت الفنانة السورية المقيمة في مصر جمانة مراد: “الف الف مبرووووك يا حبيبتي يستاهل كل الخير والنجاح”، وقالت الفنانة منى زكي: “أكيد أغلبيه ألف مبروك”.

أحد متابعي روجينا عبر إنستغرام لفت في تعليقه على الفيديو إلى حرص أشرف زكي على متابعة أوضاع منتسبي النقابة من الفنانين، مؤكدا استحقاقه لهذا المنصب: “محترم ويستحقها كفايه أنه بيهتم بظروف الممثلين المادية والمعنوية”.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي في نقابة المهن التمثيلية، جرت يوم أمس الجمعة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، ومن بينهم: يحيي الفخراني وشهيرة، وأحمد السقا، وريهام عبدالغفور، وسهر الصايغ ، وسلوى عثمان، وغيرهم.

كما حرص أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية على استقبال الفنانين الناخبين.

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