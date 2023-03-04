القبض على تاجري ومهربي مخدرات وضبط 200 ألف حبة مخدرة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن قوة أمنية اشتبكت وطبقت قواعد الاشتباك مساء أمس مع تاجرَي ومهربَي مخدرات بعد أن بادرا فور مداهمتهما بإطلاق عيارات نارية كثيفة باتجاه القوة الأمنية وأُلقي القبض عليهما وأُسعف احدهما للمستشفى اثر إصابته وضُبط بحوزتهما 200 ألف حبة مخدرة وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيان.

وأكد الناطق الإعلامي، أن فريقًا تحقيقيًا خاصًا من إدارة مكافحة المخدرات تولى التحقيق بمعلومات وردت عن قيام أحد أعضاء عصابة إقليمية موجود في إحدى الدول العربية القريبة بتهريب كمية كبيرة من الحبوب وتسليمها لأشخاص داخل المملكة من أجل بيعها لصالحه .

وتابع الناطق الإعلامي، أن فريق التحقيق تمكن من خلال ما قام به من جمع للمعلومات الاستخبارية من تحديد هوية الشخصين المتورطين داخل المملكة وهما شخصان من المطلوبين الخطرين والمطلوبين بقضايا المخدرات وأحدهما مصنف بالخطر جدًا، إضافة إلى تحديد موعد نقلهما للحبوب المخدرة من أجل بيعها في إحدى المناطق الصحراوية .

وأكد الناطق الإعلامي، أنه جرى بعد تحديد موعد ومكان نقل المخدرات، وضع الكمائن في محيط المنطقة وفور وصولهما وعند مداهمتهما بادرا فور مشاهدة القوة الأمنية بإطلاق عيارات نارية كثيفة ومباشرة من أسلحة أوتوماتيكية باتجاه القوة، مضيفًا أنه جرى الرد عليهما وتطبيق قواعد الاشتباك لحين السيطرة وإلقاء القبض عليهما وجرى إسعاف أحدهما الذي تبين تعرضه للإصابة.

وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها 200 ألف حبة مخدرة، وثلاثة أسلحة نارية اثنان منها أوتوماتيكيان.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه سيتم عبر الأطر الرسمية المتبعة مخاطبة الأنتربول بخصوص تاجر ومهرب المخدرات الموجود بدولة عربية مجاورة.

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