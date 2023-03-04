إصابة مستوطن بجراح، فجر اليوم السبت، في عملية إطلاق نار بمحافظة الخليل وانسحاب المنفذين بسلام

الخليل – أُصيب مستوطن بجراح، فجر اليوم السبت، في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون، جنوبي محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطن في ساقة جراء إطلاق مقاومون النار على سيارة كان يستقلها بالقرب من مستوطنة “حجاي”، شرق مدينة دورا.

وحسب الإعلام العبري، فقد نقل المستوطن (65 عامًا) إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة، وأشار إلى أن المنفذين تمكنوا من الإنسحاب بسلام.

وقالت وسائل إعلام عبرية: إن المستوطن أصيب أثناء قيادته مركبة على الطريق الاستيطاني رقم 60، بعد تعرضها لإطلاق نار.

والأحد الماضي، قتل مستوطنان بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد أيام من ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة في البلدة القديمة، استشهد إثرها 11 فلسطينيا.

وقتل 3 مستوطنين وأصيب 28 آخرين بجراح في عمليات مقاومة، في المدة الممتدة من 24 فبراير/ شباط المنصرم حتى الثاني من مارس/ أذار الجاري، وفق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي”.

يذكر أن عمليات المقاومة بالضفة الغربية في تصاعد مستمر ردا على انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وسط تخوفات إسرائيلية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.