تحذيرات من "انتفاضة ضد حكومة نتانياهو".. إسرائيل تعيش حالة غليان شعبي واجواء مشحونة تهدد بنشوب حرب أهلية
أهم العناوين
جرينتش+2 05:19
وقفة احتجاجية بمحافظة جرش، اليوم الجمعة، للتضامن مع المقاومة الفلسطينية، والتنديد بـ”لقاء العقبة” الأمني
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني