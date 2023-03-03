أزمة طاحنة.. إستعصاء الإتفاق على إسم رئيس جديد يقود الى تفكك الدولة اللبنانية، ويهدد بانهيار جميع مؤسساتها
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جرينتش+2 08:55
عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة، ومنع دخول متضامنين يساريين لبلدة حوارة/ فيديو
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