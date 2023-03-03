عجايب.. صيف وشتاء على سطح الاردن يومي الاحد والاثنين

صيف وشتاء على سطح الاردن خلال يومين متعاقبين، حيث يتأثر الأردن بعد غد الأحد المقبل، بمنخفض جوي جديد أشبه بالخماسيني، يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 12 درجة مئوية على الأقل عن المعدل، ثم يطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة نهار الاثنين.

وسيصل المنخفض إلى منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة يوم الأحد، وتمتاز هذه المنخفضات بحدوث ارتفاع كبير وواضح على درجات الحرارة في بداية تأثيرها وهبوب رياح نشطة مُحملة بالغبار والأتربة، ثم يطرأ انخفاض ملموس على الحرارة لاحقاً يطرأ.

ويوصف المنخفض بالمُبكر، وتبدأ المنطقة عادةً باستقبال هذا النوع من المنخفضات الجوية بالتزامن مع الاعتدال الربيعي في العشرين من آذار/مارس من كل عام تقريبا.

ويُتوقع أت تكون درجات الحرارة أعلى من المُعدلات المُعتادة بحوالي 12 إلى 14 درجة مئوية، وتسود الأردن الأحوال الجوية الخماسينية، ويكون الطقس دافئاً وجافاً ومُغبرا أيضاً في مناطق عِدّة، ويكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر كميات من السُحب العالية على فترات، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط تدريجياً أثناء النهار وتتسبب بإثارة الأتربة والغبار خاصة في مناطق البادية.

ويتحرك المُنخفض الجوي الخماسيني ليتمركز فوق الأراضي التركية مع ساعات الليل في يوم الأحد.

ومع مُرور ساعات الليل، يطرأ انخفاض متسارع على درجات الحرارة ويتحول الطقس إلى بارد نسبياً في ساعات مُتأخرة من الليل والصباح الباكر وبخاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية مع حدوث ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية.

وستتأثر المملكة يوم الاثنين بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل مُندفعة خلف المنخفض الجوي الخماسيني، ليطرأ انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة نهار الاثنين لتعود وتُصبح أعلى بقليل من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، ويعود الطقس ليُصبح بارداً نسبياً فوق المُرتفعات الجبلية العالية ولطيفاً في مناطق بقية المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح إجمالاً تكون بين غربية وشمالية غربية معتدة السرعة، وتكون نشطة أحياناً.

وقد دعى مركز طقس العرب الإقليمي للأرصاد والتنبؤات الجوية للانتباه من ارتفاع مُستويات الغبار في الأجواء، وإلى الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في الطُرق الخارجية نتيجة الغبار، والانتباه من الفروقات الحرارية الكبيرة بين يومي الأحد والاثنين.