عجايب.. صيف وشتاء على سطح الاردن يومي الاحد والاثنين

تحذيرات من "انتفاضة ضد حكومة نتانياهو".. إسرائيل تعيش حالة غليان شعبي واجواء مشحونة تهدد بنشوب حرب أهلية
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