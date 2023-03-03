تيم الحسن يشارك بالموسم الرمضاني بمسلسل “الزند – ذئب العاصي”

طرحت “شبكة شاهد” الإعلان التشويقي لمسلسل “الزند- ذئب العاصي”، عبر منصاتها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من إخراج سامر برقاوي، وتأليف عمر أبي سعد، وإنتاج شركة صباح إخوان، ومن بطولة الفنان السوري تيم حسن.

وعلقت شاهد: “يا دخيل الله.. النجم تيم حسن راجع بدور عالمي مسلسل رح يقلب الموازين في رمضان، أقوى نجوم العالم العربي في مكان واحد على شاهد”.

وأظهر الفيديو الكثير من الإثارة والتشويق في قصة العمل، حيث ظهر الفنان تيم حسن باللباس الأسود، عائداً من سفر طويل، يحمل حقيبة على ظهره ويقول بلهجة تشبه لهجة جبال الساحل السوري: “أنا عاصي الزند جاييكن استرد ديناتي من أكتر من عشرين سنة، أنا ماني جاي حاربكن انا جاي بدي القصاص من واحد واحد وبس”.

وانهالت تعليقات الجمهور المتحمس تحمل معاني اللهفة والشوق لمسلسل “الزند”، الذي تدور أحداثه حول شاب يدعى عاصي يواجه أكبر تحدٍّ في حياته، بعد عودته من الخدمة العسكرية ليجد نفسه وسط مؤامرات خطيرة أطرافها شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام قبيل الحرب العالمية الأولى.

ويجسد دور البطولة الفنان تيم حسن حيث أكد منتج العمل صادق الصباح أنه تم اختيار تيم حسن لرمضان 2023، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا بدور “جبل” في مسلسل “الهيبة”، الذي قدم منه خمسة مواسم متتالية عُرض آخرها في الخريف الماضي.

ويقوم تيم حسن بدور “عاصي”، وهو شاب ينحدر من عائلة لديها نفوذ وسلطة والكثير من المال والخدم، ويقع في حب ابنة الخادمة والراقصة أيضاً وهي “دانا مارديني”، ويقوم بممارسة علاقة معها بعيداً عن الزواج، فكيف لابن الآغا الكبير الوقوع في حب راقصة وخادمة.

وتشير مصادر إلى أن العمل عبارة عن قصة اجتماعية تاريخية من الروايات المحكية القديمة، وتدور جغرافيتها بالقرب من نهر العاصي بين لبنان وسوريا، وسيطل أبطال العمل بلهجة محكية جديدة.

ويتميز العمل بالغموض، ووجود الكثير من الإثارة، لأنه قريب للأعمال التاريخية إلى حد ما.

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