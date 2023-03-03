تحذيرات من "انتفاضة ضد حكومة نتانياهو".. إسرائيل تعيش حالة غليان شعبي واجواء مشحونة تهدد بنشوب حرب أهلية
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جرينتش+2 05:18
بمشاركة وفد من “حماس”..فصائل المقاومة الفلسطينية تجتمع بدمشق وتؤكد الوحدة الميدانية في مواجهة الاحتلال
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