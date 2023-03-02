بانتظار لقاء الاسد.. وفد من "حماس" يصل دمشق ويلتقي قيادات سورية وفلسطينية لبحث مواجهة التطرف الصهيوني
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جرينتش+2 08:46
“دين جديد يمثل دعوة كُفرية خرجت من منافقين”.. عالم كويتي يهاجم سعي دولة الامارات لتوحيد الديانات الإبراهيمية
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