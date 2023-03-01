رانيا يوسف: الرجل لا يقع في الحب بقلبه بل بغريزته/ فيديو

كشفت النجمة رانيا يوسف عن رأيها في طريقة تفكير الرجل وقت وقوعه في الحب.

فقد علقت رانيا يوسف على مقولة “لا يوجد فرق بين رجل حكيم وأحمق عندما يقعون في الحب”، قائلة: “مفيش راجل بيقع في الحب، كل حاجة في الأول بتبقى لطيفة، هو أول 3 شهور، بعد كدة الدنيا بتبقى على حقيقيتها”، حسب تصريحاتها لبرنامج The Gossips.

وتابعت: الرجال والسيدات عندما يحبون بجد يلغون تفكيرهم، ومشوفتش راجل بيقع في الحب لأن الرجال بيفكروا أكتر بغرزيتهم مش بقلبهم، نحن كسيدات المشكلة فينا لأننا نفكر بعواطفنا، وعلى الرجل ان يقبل المرأة كما هي بمميزاتها وعيوبها، وهي أيضا، لأننا أرواح تتلاقى وليست أشكال تتلاقى”.

وأكدت رانيا يوسف أنها لا تعيش قصة حب حاليا، قائلة: “الرجالة مش موجودين في حياتي دلوقتي، خلينا نهتم بنفسنا ووقتنا يبقى لينا ولجمالنا وصحتنا ونومنا مش عايزين نكد”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف هو مشاركتها في مسلسل “عالم تاني” بطولة نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

وسينمائيا تعود رانيا يوسف بفيلم “التاروت” للتعاون مع سمية الخشاب، بعد آخر تعاون بينهما منذ 21 عاما في مسلسل “عائلة الحاج متولي”.

وفيلم “التاروت” من بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي ، ومحمد عز، ويحل كل من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح و سعيد يحيى، وهو من تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.

كما تشارك رانيا يوسف في بطولة فيلم “ورد ريحان” قصة محمد نبيل ونور أحمد، سيناريو وحوار محمد أشرف، وهو أول فيلم من إخراج محمد نبيل صابر.

https://www.facebook.com/watch/?v=203162062301701