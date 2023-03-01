لافروف وأوغلو يبحثان تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وبثينة شعبان تؤكد أنفتاح سوريا على سائر الدول العربية
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استشهاد شاب برصاص العدو واعتقال شابين في مخيم عقبة جبر اليوم الاربعاء بزعم تنفيذهم عملية اريحا امس الاول/ فيديو
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