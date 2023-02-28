واشنطن تعلن عن مقتل اسرائيلي/ أميركي بالضفة الغربية

قُتل إسرائيلي أمريكي يدعى إيلان غانيليس يوم امس الاثنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من مدينة أريحا بالضفة الغربية، بعد يوم من مقتل شقيقين في حادث مماثل.

وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “أن أميركيا من أصل إسرائيلي، قُتل أمس الاثنين في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة”، بحسب واشنطن بوست.

وقال: “ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا، تفيد معلوماتنا بأنه أميركي أيضا”.

ودعا برايس إسرائيل إلى اتّخاذ خطوات ضد المستوطنين الذين يقفون وراء أعمال العنف، مضيفا “ندين كذلك العنف العشوائي واسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين”، مشيرا إلى “مقتل فلسطيني وإصابة 300 في هجوم شنّه مستوطنون إسرائيليون تم خلاله إحراق أبنية وسيارات في مدينة حوارة الفلسطينية”.

كما دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان مساءلة كاملة للمسؤولين عن هذه الهجمات وملاحقتهم قضائيا.