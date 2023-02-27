مصرع مستوطن يهودي في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار قرب أريحا مساء اليوم الاثنين، وانسحاب المنفذين/ فيديو
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مسلسل “تحت الوصاية” يضع منى زكي في مرمى الإنتقادات
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