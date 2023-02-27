مسلسل “تحت الوصاية” يضع منى زكي في مرمى الإنتقادات

طرحت الشركات المنتجة البوسترات الرسمية الخاصة بالأعمال المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2023، فلم يعد يتبقى سوى أيام قليلة معدودة تفصلنا عن المنافسة المرتقبة بين النجوم.

وقد تشوق الجمهور إلى المسلسلات التي ستعرض في الماراثون الرمضاني المقبل، ولكن تعرضت بعض الأعمال لانتقادات لاذعة فور طرح البوسترات الخاصة به، وكان من بين هذه الأعمال هو مسلسل “تحت الوصاية”.

فقد أعلنت النجمة مني زكي عن المشاركة في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “تحت الوصاية”، وظهرت مني في البوستر الرسمي الخاص بالمسلسل وهي ترتدي الحجاب مما عرضها للانتقادات.

وفور طرح البوستر انهالت التعليقات السلبية عليه، واتهمها الجمهور بتشويه صورة المرأة المحجبة، فقد ظهرت في البوستر بحواجب ثقيلة وكثيفة ووجه باهت من دون وضع ميك أب على وجهها مما جعل البعض يعتقد أنه ستظهر المرأة المحجبة في أسواء صورة لها، مما يشوه فكرة الحجاب ويجعل الجميع ينفر منه،

وقد طالبت أغلبية المتابعين بمقاطعة المسلسل، ولم تقوم مني زكي بالرد على أي انتقاد تعرضت لها وظلت صامته.

قصة مسلسل “تحت الوصاية”

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حول سيدة تواجه الحياة بمفردها بعد فقدان زوجها، مما يعرضها إلى ضغوط من أقاربها، وتظهر منى زكي في هذه الشخصية باسم “حنان” التي تمتلك مركبا وتعمل عليه، ولديها طفل صغير يبلغ من العمر تسعة أعوام، وتدفع الظروف حنان إلى التنكر في زي رجل من أجل مواجهة أعباء الحياة، وتدخل في صراعات مع المجلس الحسبي.

ويشارك في بطولة مسلسل “تحت الوصاية” برفقة مني زكي كل من نسرين أمين، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الحميد، ثراء الجبيل، نهي عابدين، نسرين أمين، خالد كمال، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج محمد شاكر خضير، ومن إنتاج ميديا هب سعدي.

منى زكي تثير الجدل مجددا

وقد سبق أن أثارت مني زكي حالة واسعة من الجدال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك عقب مشاركتها في فيلم “أصحاب ولا أعز”، والذي ظهرت في أحد مشاهده وهي تخلع أحد ملابسه الداخلية وتتحدث بألفاظ خادشة للحياء، مما أثار غضب الجمهور.

واعتبرت منى زكي وقتها أن حملة الهجوم التي تعرضت لها هي حملة ممنهجة، وبدأ نجوم الفن في الدفاع عنها وتوجيه الدعم لها حتى تخطت تلك المحنة.