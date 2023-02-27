مصرع مستوطن يهودي في عملية إطلاق نار بمنطقة الأغوار قرب أريحا مساء اليوم الاثنين، وانسحاب المنفذين/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 11:34
اردوغان وحزبه يواجهان وضعاً عصيباً بعد 3 أسابيع من الزلزال..موجة غضب تجتاح مدن وملاعب تركيا للمطالبة باستقالة الحكومة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني