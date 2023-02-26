الاسد يستقبل رؤساء البرلمانات المشاركين في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي ببغداد الذين تقاطروا على دمشق اليوم الاحد
أهم العناوين
جرينتش+2 07:39
عبد الحكيم عبد الناصر دعا لعودتها لاحضان امتها.. شخصيات سياسية عربية مرموقة تطالب بكسر الحصار المفروض على سورية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني