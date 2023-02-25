عُمانيون وخليجيون يشيدون ببيان مفتي عُمان الشيخ الخليلي الذي دعا فيه الشعوب المسلمة لدعم المقاومة الفلسطينية

أشاد عمانيون وخليجيون وعرب كثر ببيان مفتي بلادهم الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الذي جدد فيه دعوة الشعوب المسلمة لدعم للمقاومة الفلسطينية الشريفة، ردا على الممارسات العدوانية التي يمارسها الاحتلال في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة.

جاء بيان الخليلي بالتزامن مع قرار السلطنة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية بما فيها الطيران الإسرائيلي، في قرار أثار موجة غضب بالسلطنة، ومطالبات بالتراجع عنه.

وقال مفتي عمان في بيانه، إن “الممارسات العدوانية التي يمارسها الكيان الصهيوني في الأرض المحتلة وفي قطاع غزة، مما يوجب على الشعب الفلسطيني أن يواجه هذا العدوان بقلب واحد موصول بالله تعالى، ويستنفر جميع طاقاته لوقف الظلم وصد العدوان، وعلى الشعوب المسلمة جميعا أن تقف وراء المقاومة الشريفة بكل ما تملك”.

وتابع الخليلي: “إلى أن يسترد الشعب الفلسطيني المسلم جميع حقوقه المسلوبة، وتعود إليه أرضه كلها ويتمكن من تطهير جميع مقدساته وصونها، والله ناصر من ينصره”.

واختتم المفتي العام للسلطنة بيانه بقول الله تعالى في الآية 160 من سورة آل عمران: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون”.

وقد لاقى بيان مفتي عمان، إشادة واسعة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروه معبرا عن حال الأمة الداعم للمقاومة الفلسطينية والرافض لأي خطوات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتصدر وسم “بيان الشيخ الخليلي يمثلني” قائمة الاكثر تداولا في السلطنة، قبل أن يتفاعل معه عدد من الناشطين في الخليج والدول العربية.

ويعرف مفتي عُمان بحرصه على إبداء مواقف واضحة تجاه الأحداث والقضايا التي تمر به الأمة، وبشكل خاص ما يتعلق بفلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك وعمليات التطبيع التي تقوم الأنظمة العربية، ويدافع بقوة عن حقوق المسلمين في العالم.

إلا أن بيانه الأخير يتزامن مع إعلان هيئة الطيران المدني العمانية، أن المجال الجوي للسلطنة سيكون مفتوحا أمام جميع الناقلات الجوية المدنية، في خطوة ستمكن شركات الطيران الإسرائيلية من استخدام ممر سعودي-عماني لاختصار أوقات الرحلات إلى آسيا.

وبالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن سلطنة عمان قررت السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي.

وذكر موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، امس الاول الخميس، أن القرار العماني جاء بعد شهرين من المفاوضات التي أجرتها إسرائيل مع السلطات في مسقط، لافتة إلى أن الخطوة العمانية ستقصر المدة الزمنية التي تستغرقها رحلات الطائرات الإسرائيلية إلى شرق آسيا بساعتين.

ويخشى عمانيون أن تمهد هذه الخطوة لاستئناف العلاقات بشكل رسمي بين مسقط وتل أبيب، رغم أنهما لم يوقعا اتفاق سلام، ولم تنضم السلطنة لاتفاقات “إبراهام” بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين لكنها لم تعارضها.

فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية.

كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى.

لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا.. pic.twitter.com/Pygx5nggi5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 24, 2023