للتأكيد على دعمها ومساندتها.. رؤساء البرلمانات المشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يتقاطرون اليوم على دمشق
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جرينتش+2 12:03
رئيس البرلمان العراقي يدعو الدول العربية لإتخاذ قرار بعودة سوريا إلى أمتها، وممارسة دورِها القومي والإقليمي والدولي
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