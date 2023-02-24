يسرا تتألق في مسلسل «ألف حمد الله على السلامة» الرمضاني

أعلنت قناة الحياة عرضها بشكل حصري مسلسل “ألف حمد الله ع السلامة” للنجمة يسرا، التي تعكف في الفترة الحالية على تصوير مشاهدها بالمسلسل، لكي تخوض به موسم رمضان القادم 2023.

وقد حرصت يسرا خلال الفترة الماضية على أن تظهر فى مسلسلها الجديد بلوك مختلف، وهو ما فعلته وظهرت به في أول صورة تم تداولها للشخصية التي تجسدها في المسلسل .

فقد ظهرت يسرا فى الصور الدعائية للمسلسل بلوك مختلف تمامًا عما اعتادت الظهور به، ويبدو أنها قررت أن تغير جلدها هذا الموسم، حيث أنها تجسد في هذا المسلسل شخصية دكتورة جامعية.

ويشارك الفنانة يسرا فى بطولة مسلسل “ألف حمدالله ع السلامة” الذى بدأ تصوير المشاهد الأولى فى منطقة دهشور، عدد كبير من الفنانين المصريين، منهم الفنانة شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، أوتاكا، والمطرب عنبة فى أول تجربة درامية تليفزيونية له.

المسلسل تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج جمال العدل، ومن المُقرر عرضه ضمن السباق الدرامي خلال شهر رمضان القادم، بعدما كان فريق عمل المسلسل قد أجرى بروفات كثيرة خلال الفترة الماضية من أجل التحضير للعمل.

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