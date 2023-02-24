وفقاً لصحيفة "هآرتس".. تشكيلات عسكرية إسرائيلية تهدد بالعصيان ورفض تنفيذ الأوامر حال إقرار قوانين تقييد القضاء
أهم العناوين
جرينتش+2 12:06
وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان اليوم الجمعة، تنديداً بجرائم الاحتلال المستمرة وآخرها مجزرة نابلس
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني