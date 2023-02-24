وفقاً لصحيفة "هآرتس".. تشكيلات عسكرية إسرائيلية تهدد بالعصيان ورفض تنفيذ الأوامر حال إقرار قوانين تقييد القضاء
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جرينتش+2 12:06
وزارة الخارجية الإيرانية تعرب عن كامل ثقتها، اليوم الجمعة، بقرب استئناف العلاقات السياسية بين تركيا وسوريا
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