محكمة فرنسية تحكم بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات/ فيديو

قضت المحكمة الفرنسية، قبل قليل اليوم الجمعة، بالسجن ست سنوات في حق المغني المغربي سعد لمجرد، على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق، على هامش حفلة له في العاصمة باريس.

وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية “إر إف إيه” إنه حصل اقتناع لدى المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة إلى سعد لمجرد.

وبعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها “مقتنعة” بحصول واقعة الاغتصاب “التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق” المدعية المدنية في القضية لورا بوريل.

وقد صدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.

وكانت صحيفة “نيس ماتان” الفرنسية قد اوردت تفاصيل جديدة ومثيرة تخص قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، المتهم بالاعتداء على فتاة فرنسية تدعى لور بريول.

فقد كشفت الصحيفة الفرنسية أن محاكمة سعد لمجرد مستمرة، وأن موقف الفنان المغربي في القضية أصبح أكثر صعوبة بعد ظهور شهود عيان يؤكدن أنهم رأوا ملابس الفتاة الفرنسية وهي ممزقة وكانت تبكي وتحاول الهروب، عقب خروجها من غرفة الفنان المغربي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن رجل أمن الفندق، بجانب عاملة نظافة تعمل في الفندق ذاته قد رأيا المشهد، وقال موظف الأمن بأن الفتاة الفرنسية كانت تهرب بملابس ممزقة، وتحاول الهرب وهي تبكي بشدة.

وذكرت الصحف الفرنسية أن هذه ليست القضية الوحيدة ضد الفنان سعد لمجرد، إذ أن هناك اتهاماً آخر موجه للنجم المغربي في عام 2018 لفتاة أخرى في العشرينيات من عمرها تتهمه كذلك بالاعتداء عليها.

وأضافت الصحف أن هناك قضية أخرى تلاحق سعد لمجرد كانت في عام 2010 من فتاة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يحاكم الفنان المغربي الآن على ذمة قضية وقعت في عام 2016.

ومن جانبه، نفي الفنان المغربي ارتكابه لتهمة الاغتصاب المنسوبة إليه، وأكد أن الفتاة التي رفعت عليه الدعوى القضائية كانت تبلغ من العمر 20 عاماً والتقت به في ملهى ليلى قبل أن ترافقه إلى الفندق بمحض إرادتها.

فيما دافعت غيثة العلاكي، زوجة الفنان سعد لمجرد عنه أمام المحكمة، وأكدت أن زوجها بريء ويحترم النساء للغاية ولا يمكن أن يقوم بفعل كهذا.

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غيثة البوم ل مساندة زوجها سعد لمجرد ف المحكمة pic.twitter.com/mij7ukjdUo — Chaymae 🇲🇦 (@Chaymae_Et) February 20, 2023