وفقاً لصحيفة "هآرتس".. تشكيلات عسكرية إسرائيلية تهدد بالعصيان ورفض تنفيذ الأوامر حال إقرار قوانين تقييد القضاء
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جرينتش+2 12:04
“أنضم اليهم اذا لم تستطع هزيمتهم”.. السعودية تتجه للتفاهم مع النظامين السوري واليمني بعد فشلها بإسقاطهما
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