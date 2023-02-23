“وحدة المكافحة” تجدد التحذير من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني

جددت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، تحذيرها من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.

وذكرت الوحدة في منشور لها على الفيسبوك: “حياتك الرقمية بحاجة الى حماية بقدر ما تحتاجه ممتلكاتك!!”.

وأضافت: “احذر من الوقوع ضحية للاحتيال الالكتروني، ولا تتردد بالتواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية لطلب المساعدة”.

وتؤكد وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنياً، وبما فيها القضايا العابرة للحدود مثل الاحتيال الإلكتروني، او سرقة الحسابات، ضمن مظلة الانتربول ومن خلال ادارة الشرطة العربية والدولية، لتحديد هوية المجرمين ومخاطبة الدول المختلفة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المواطنين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التعامل بحذر مع هذه المواقع وعدم الإساءة أثناء الاستخدام، وعدم تعبئة أو إرسال أية معلومات شخصية إلى الصفحات غير الموثوقة بها، وعدم التعامل مع الروابط الوهمية التي ترسل إليهم لغايات اختراق وسرقة حساباتهم الشخصية.