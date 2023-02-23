بعد رشقة صاروخية من المقاومة.. طائرات العدو الحربية تغير صباح اليوم الخميس على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة

غزة – شنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، غارات على أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد مراسلون صحفيون بغزة، أن الطائرات أطلقت 3 صواريخ تجاه موقع “بدر” التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، شمال غرب مخيم الشاطئ إلى الشمال الغربي من مدينة غزة.

كما قصفت طائرات أخرى موقع “عيسى البطران” في مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذي يتبع لكتائب القسام، بعدة صواريخ.

وأطلقت المقاومة نيران مضادة تجاه طائرات الاحتلال.

فيما زعم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه قواته قصفت موقعًا لإنتاج وسائل قتالية بحرية، وآخر لوسائل قتالية أخرى، مدعيًا أن هذه الهجمات ستمس بقدرات حماس العسكرية.

وسبق ذلك أن أطلق مقاومون، فجرًا، رشقة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه بلدة سديروت ومدينة عسقلان ومحيطهما.

وسمع أصوات انفجارات دوت في سماء تلك المناطق بفعل إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة، فيما دوت صفارات الإنذار فيها.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإنه تم رصد إطلاق 6 صواريخ وتم اعتراض 5 منها وسقوط السادس في منطقة مفتوحة.

وأشار مراسل موقع واي نت العبري في غلاف غزة، بأن مجموعة من المستوطنين أصيبوا بالهلع لدى محاولتهم الوصول إلى المناطق المحمية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مجزرة نابلس التي ارتكبها الاحتلال وخلفت 11 شهيدًا، حيث توعدت فصائل المقاومة بالرد على هذا العدوان.

📹 متابعة صفا| لحظة قصف طائرات الاحتلال لموقع عيسى البطران في البريج pic.twitter.com/EgVBfQ1q4Z — وكالة صفا (@SafaPs) February 23, 2023

📹 متابعة صفا | شاهد.. لحظة إطلاق رشقة من صواريخ المقاومة تجاه المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة قبل قليل pic.twitter.com/tMR1dzparI — وكالة صفا (@SafaPs) February 23, 2023