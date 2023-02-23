بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.. العدو يصيب فلسطينية عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم” في القدس صباح اليوم

أفادت طواقم إسعاف إسرائيلية، بأن سيدة فلسطينية أصيبت برصاصة واحدة في الركبة وحالتها متوسطة إلى طفيفة، حيث تم نقلها إلى المستشفى وهي رهن الاعتقال.

فقد أصيبت سيدة فلسطينية صباح اليوم الخميس، برصاص حارس أمن إسرائيلي، بحجة محاولة طعن حارس آخر عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم” في القدس المحتلة.

وبحسب مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن السيدة حاولت طعن حارس الأمن، ولكن تم إطلاق النار عليها وإصابتها من قبل حارس أمن آخر تواجد في المكان، حيث أصيبت بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة.

وأفادت طواقم إسعاف إسرائيلية، بأن سيدة فلسطينية أصيبت برصاصة واحدة في الركبة وحالتها متوسطة إلى طفيفة، حيث تم نقلها إلى المستشفى وهي رهن الاعتقال.

واستنفرت شرطة الاحتلال عناصرها عند مدخل مستوطنة معاليه أدوميم عقب إطلاق النار تجاه سيدة في المكان، فيما تم نصب الحواجز وتفتيش المركبات.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ عام 2000 على الأقل، إذ استشهد 63 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الأولين للعام 2023، حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية.

استنفار في مدخل مستوطنة معاليه أدوميم عقب إطلاق النار تجاه سيدة في المكان pic.twitter.com/Edx02WSTKe — موقع عرب 48 (@arab48website) February 23, 2023