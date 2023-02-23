استشهاد المقاوم محمد أبو صباح من مخيم جنين متأثرًا بجروجه

جنين – استشهد، فجر اليوم الخميس، المقاوم محمد نبيل فوزي أبو صباح (30 عامًا)، من مخيم جنين وذلك في مستشفى النجاح في نابلس الذي كان يتلقى فيه العلاج.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الشهيد أبو صباح كان قد أصيب بجروح حرجة قبل أسبوعين برصاصة في البطن من قبل قوات الاحتلال.

فيما أفادت عائلته أن محمد من قادة كتيبة جنين، وكان مطلوبًا لقوات الاحتلال، حيث أصيب خلال تصديه قبل أسبوعين لقوات الاحتلال عند اقتحامها أطراف مخيم جنين في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وذكرت عائلته، أن سيارة اسعاف ستقوم بنقل جثمانه من نابلس لمنزلها للتجهيز لتشييع جثمانه.

وباستشهاد المقاتل أبو صباح، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 63 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.