اعتقال 5 تجار مخدرات وإحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ كوادر إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا مع عدد من قضايا الاتجار وترويج المخدرات ألقي القبض خلالها على خمسة تجّار مروجين للمخدرات وأحبط تهريب 20 ألف حبة مخدرة.

وذكر الناطق الإعلامي أن كوادر المكافحة تعاملت في محافظة العاصمة مع 3 قضايا، ألقي القبض في القضية الأولى شرق العاصمة على تاجر للمخدرات بعد مداهمته، وضبط 18 ألف حبة مخدرة، فيما جرى في القضية الثانية القبض على تاجري مخدرات وضبط بحوزتهما 6 آلاف حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري، وضبط في القضية الثالثة 15 كف حشيش و2000 حبة مخدرة بحوزة تاجر للمخدرات بعد مداهمته وإلقاء القبض عليه .

وفي محافظة العقبة، وبعد جمع المعلومات ومتابعة أحد تجار المخدرات ممن يقومون بتزويد المروجين بتلك المواد، والتأكد من حيازته لكميات كبيرة من المخدرات جرت مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه وضبط بحوزته 700 غم من مادة الكوكايين، و10 آلاف حبة مخدرة وكيلوغرام من مادة الحشيش وسلاح ناري .

كما أُحبطت محاولة أحد الأشخاص بتهريب كمية من الحبوب المخدرة، بعد أنْ وردت معلومات عن قيامه بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وإخفائها بجسم إحدى مركبات الشحن تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار إذ جرى تحديد مكان الشخص ومركبة الشحن في لواء الرمثا وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وعثر في مخبأ سري في مركبة الشحن على 20 ألف حبة مخدرة .

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