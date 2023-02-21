بوتين: من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة، وسنتصرف بالشكل المناسب لدى تحويل الصراع الى مواجهة عالمية
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جرينتش+2 08:28
اعتقال 5 تجار مخدرات وإحباط تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة
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