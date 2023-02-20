مرصد الزلازل الاردني يسجل زلزالا بقوة 6.4 ريختر على الحدود التركية السورية

عمان 20 شباط (بترا)-سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مساء اليوم الاثنين، زلزالا بقوة 6.4 ريختر على الحدود التركية السورية.

وقال رئيس المرصد، المهندس غسان سويدان إن الزلزال المسجل تمام الساعة 8:4 مساء وقع على خط عرض 36.14 وخط طول 35.94.

وقد أعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، مساء اليوم الاثنين، وقوع زلزال جديد بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول، أفادت الوكالة عبر حسابها على الإنترنت، أن مركز الزلزال قضاء “دفنه” في الولاية ووقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وأشارت أن الزلزال وقع على عمق 16.7 كم وشعر به سكان الولايات المحيطة وشمالي سوريا.

ووفق مراسل وكالة (بترا) في بيروت، فقد وصل مدى الزلزال إلى لبنان. وشعر اللبنانيون بالهزة الأرضية في العديد من المناطق، ما دفع المئات من السكان إلى ترك منازلهم والهروب إلى الشوارع.