طقس مشمس ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها اليوم الاثنين وغدًا

عمان – تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6)درجات مئوية، وتكون الأجواء مشمسة بوجه عام، ومائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتعاود درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء؛ وتكون الأجواء مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 5 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 5، وفي مرتفعات الشراة 16 – 3، وفي مناطق البادية 22 – 4، وفي مناطق السهول 20 – 5، وفي الأغوار الشمالية 25 – 10، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 12، وفي البحر الميت 26 – 11، وفي خليج العقبة 27 – 12 درجة مئوية.

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