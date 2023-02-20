بايدن: أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي، وإعادة تأكيد التزامنا الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها/ فيديو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في كييف، وناقشا دعم واشنطن والتزامها بضمان سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا.

وأعلن بايدن خلال الزيارة التي وصفتها وسائل الإعلام الغربية “بالمفاجئة”، عن تزويد أوكرانيا بدعم عسكري جديد يشمل ذخيرة مدفعية وأنظمة مضادة للدروع ورادارات مراقبة جوية، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات سيعلن عنها خلال أيام.

وقال بايدن، بحسب بيان صادر عن “البيت الأبيض”: “أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة تأكيد التزامنا الثابت والراسخ بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

وأضاف بايدن: “أتطلع أيضا إلى السفر إلى بولندا للقاء الرئيس (أندريه) دودا وقادة حلفاء الجناح الشرقي (لحلف الناتو)، بالإضافة إلى إلقاء تصريحات حول كيفية استمرار الولايات المتحدة في حشد العالم لدعم شعب أوكرانيا والقيم الأساسية لحقوق الإنسان”.

وقد أفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الاثنين، بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا، حيث عقد اجتماعًا مع فلاديمير زيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

وظهر الرئيس الأمريكي بشكل مفاجئ في كييف بعد أن كان من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى بولندا، بحسب “ذا صن” البريطانية.

والتقى الرئيس الأمريكي بزيلينسكي “خلال رحلة شديدة السرية وغير مسبوقة”، وتداولت وسائل الإعلام مشاهد وصورا لبايدن وزيلينسكي في كاتدرائية القديس ميخائيل في كييف.

وأعلن بايدن أن أوكرانيا ستتلقى حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار سيُعلن عنها غدا الثلاثاء، تتضمن منظومات هيمارس وذخيرة وأنظمة مضادة للدبابات والرادارات، بحسب “رويترز”.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني زيلينسكي، اليوم الإثنين، بالزيارة غير المعلنة التي قام بها نظيره الأميركي جو بايدن لكييف، معتبرا أنها “علامة دعم مهمة للغاية” قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى للاجتياح الروسي.

وقال زيلينسكي على تلغرام باللغة الإنجليزية: “جوزف بايدن، أهلا بك في كييف. زيارتك هي علامة دعم مهمة للغاية لجميع الأوكرانيين”.

وشهد اللقاء بين بايدن وزيلينسكي عددا من الرسائل، التي تعزز موقف كييف، أبرزها المساعدات الجديدة من واشنطن، والتوعد باقتراب نهاية الحرب بنصر لكييف.

الرئيس الأميركي جو بايدن يتجول في العاصمة الأوكرانية كييف ويزور جدار قتلى الحرب الروسية pic.twitter.com/9QZfFs4vPD — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) February 20, 2023