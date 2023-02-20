نتنياهو يعلن انه يستعجل التطبيع مع السعودية لربط شبه الجزيرة العربية بميناء حيفا، عبر خط سكة حديد يمر من الأردن
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بايدن: أنا في كييف اليوم للقاء الرئيس زيلينسكي، وإعادة تأكيد التزامنا الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها/ فيديو
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