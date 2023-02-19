بدء “العصيان المدني الشامل” صباح اليوم الاحد في عدة مناطق بالقدس المحتلة، رفضًا للإجراءات العقابية الإسرائيلية

القدس المحتلة – عم الإضراب الشامل، اليوم الأحد 19 فبراير 2023، مختلف مناطق مخيم شعفاط وبلدة عناتا وجبل المكبر والرام والعيساوية في القدس المحتلة.

وجاء الإضراب الشامل والعصيان المدني من قبل الفلسطينيين، ردًا على الخطوات الإسرائيلية التصعيدية الأخيرة بحق السكان والتي تندرج ضمن “العقوبات الجماعية”.

وقد وضع الشبان المتاريس والحجارة وغيرها في الطرق لتعطيل أي حركة للمركبات والأفراد، وبهدف تعطيل أي محاولات لاقتحام المخيم والبلدة من قبل قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال في أعقاب ذلك عدة أحياء منها العيساوية وسلوان وغيرها، وقامت بإزالة المتاريس وغيره في محاولة منها لفتح الطرق.

واندلعت مواجهات في عدة مناطق بين الشبان وقوات الاحتلال التي ألقت قنابل مسيلة للدموع تجاه المواطنين.

وكانت القوى الوطنية والعشائر في تلك المناطق أعلنت أن خطوات العصيان المدني تتضمن دعوة العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، ومقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال)، بالإضافة إلى إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله، وإغلاق مدخل بلدة عناتا.