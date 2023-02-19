وزير الخارجية السعودي يدعو لفتح صفحة جديدة مع سوريا، ويؤكد أن إجماعاً عربياً قد تشكل على أنه لا جدوى من عزلها
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جرينتش+2 04:20
أنباء عن التوصل لاتفاق إسرائيلي – فلسطيني بوساطة أميركية بشأن خفض التوتر في الضفة خشية التصعيد بشهر رمضان
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