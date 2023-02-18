وسط نفي أمريكي.. رئيس وكالة الفضاء التركية يُلمح الى استخدام الدول الغربية لسلاح سري لإحداث الزلزال في بلاده
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جرينتش+2 04:55
وصول 150 طائرة تحمل مساعدات إغاثية لمتضرري الزلزال في سورية
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