لهذا السبب رفضت ريهام عبد الغفور تجسيد شخصية فاتن حمامة

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن سبب رفضها تجسيد شخصية الفنانة الراحلة فاتن حمامة في عمل فني يتناول سيرتها الذاتية.

وقالت ريهام، ببرنامج “ذا انسايدر بالعربي”: “السيدة فاتن حمامة على راسي، وده شرف كبير، وأنا عملت دور فاتن حمامة كضيفة شرف في مسلسل العندليب”.

وتابعت عبدالغفور: “بشكل عام لا أحب تقديم أعمال تتناول شخصيات وسيرة ذاتية، لأني لا أملك قدرة على التقليد”.

وأضافت: “لما تعملي حد معروف لازم يكون عندك موهبة التقليد، عشان تقلدي لغة الجسد الخاصة بالشخصية الحقيقية، والناس عرفتها وتحب تشوفها بالطريقة التي تعرفها عنها”.

ويعرض حاليا لـ ريهام عبدالغفور مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة هي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.

“أزمة منتصف العمر” بطولة ريهام عبد الغفور، كريم فهمي، عمر السعيد، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركين سعد، سلوى محمد علي، وآخرين، ومن إخراج كريم العدل.