استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين فجر اليوم الاحد جراء عدوان إسرائيلي على دمشق ومحيطها بينها أحياء سكنية
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جرينتش+2 12:28
بعكس جهود “أبناء إبراهيم” المطبعين.. طرد ممثلة إسرائيل من قمّة الاتحاد الأفريقي بضغط من الجزائر وجنوب أفريقيا
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