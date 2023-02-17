وفاة عامل يمني سقط في “جاروشة أعلاف” جنوب عمان

عمان – توفي، مساء امس الخميس ، عامل وافد يمني الجنسية ، اثر سقوطه داخل (جاروشة أعلاف) في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان.

وقد اخلت فرق الدفاع المدني الوفاة الى مستشفى النديم الحكومي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.