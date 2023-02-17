وفاة عامل يمني سقط في “جاروشة أعلاف” جنوب عمان

عمان – توفي، مساء امس الخميس ، عامل وافد يمني الجنسية ، اثر سقوطه داخل (جاروشة أعلاف) في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان.
وقد اخلت فرق الدفاع المدني الوفاة الى مستشفى النديم الحكومي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.
تكبر الأيام التي تحتضن مولد الرجال الكبار، ويعلو شأنها وتُفاخر بتميزها، وتُباهي بحسن حظها وطا... إقرأ المقال
عمان – توفي، مساء امس الخميس ، عامل وافد يمني الجنسية ، اثر سقوطه داخل (جاروشة أعلاف) في منطقة الجيزة جنوب العاصمة عمان.
وقد اخلت فرق الدفاع المدني الوفاة الى مستشفى النديم الحكومي، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادثة.
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