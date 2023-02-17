القبض على شبكة جرمية زيفت (في العقبة) وروجت (في عمان والبلقاء والزرقاء) ورقة الخمسين دينارا الجديدة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا بعد جهود تحقيقية من الإطاحة بشبكة جرمية قامت بتزييف كمية من العملة الجديدة من فئة الخمسين دينارا وترويجها على عدد من المحال التجارية.

وفي التفاصيل أضاف الناطق الإعلامي، أنَّ معلومات وردت للإدارة عن قيام مجهولين بترويج أوراق مالية مزيفة من فئة الخمسين دينارا على عدد من المحال التجارية في محافظة البلقاء والعاصمة ولواء الرصيفة، مضيفا أن فرقا تحقيقية في عدد من أقسام المخدرات تولت التحقيق في القضية لكشف الأشخاص وضبطهم.

وأكّد الناطق الإعلامي، أنَّ التحقيقات والجهود المبذولة وجمع المعلومات قاد المحققين للاشتباه بأربعة أشخاص أُلقي القبض عليهم جميعا في العاصمة داخل مركبة وأحدى الشقق وضبط بحوزتهم 184 ورقة نقدية مزيفة 9200 دينار وكمية من المواد المخدرة .

وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستلام تلك الأوراق المزيفة من قبل المزور الرئيس الموجود في محافظة العقبة والتوجه للعاصمة ومحافظات الوسط والعقبة لترويج تلك العملة مستغلين عدم تداول العملة الجديدة بين التجار بشكل كبير وعدم معرفتهم بها جيدا رغم رداءة تقليدها.

وتابع الناطق الإعلامي، أن قوة أمنية في مدينة العقبة توجهت لمكان وجود المزور الرئيس وجرت مداهمته والقت القبض عليه وضبط داخل المكان عدد من الأوراق النقدية المزيفة وطابعات وأحبار وأجهزة حاسوب محمول ومعدات تستخدم لتزييف العملة وستتم إحالتهم جميعا لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

ودعا الناطق الإعلامي الجميع إلى التأكد من العملة قبل استلامها وتداولها ولا سيّما مع سهولة اكتشافها بسبب رداءة طريقة التزييف والإبلاغ المباشر عن الاشتباه بها عبر رقم الطوارئ الموحد 911.

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