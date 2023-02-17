البنك المركزي يدعو المواطنين للتأكد من العلامات الأمنية لفئة الخمسين دينارَا

عمان 17 شباط (بترا)- دعا البنك المركزي الأردني كافة المواطنين والمتعاملين بضرورة الانتباه والتأكد من وجود العلامات الأمنية الموضحة في فئة النقد الخمسين دينارا، والتي سبق وأن قام البنك المركزي بنشرها وتوضيحها عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي ونشرها كذلك على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني.

وأشار البنك المركزي إلى العلامات الأمنية التي تميز هذه الأوراق والمتمثلة بالعلامة المائية ورقم الفئة المخفي، الخيط الأمني، وتأثيرات الحبر البصرية، الحبر البارز والخصائص الملموسة.

ونوه إلى ما صدر عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من تمكن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شبكة جرمية قامت بتزييف عدد محدود من الأوراق النقدية التي تم طرحها حديثًا للتداول من فئة الخمسين دينارًا من الإصدار الخامس، ومحاولة ترويجها في عدد من محافظات المملكة، في محاولة من هذه الشبكة لاستغلال عدم معرفة بعض المتعاملين بالورقة الجديدة والعلامات الأمنية التي تميزها، حيث تم ضبط الأوراق المزيفة وكانت من النوع الرديء المصور باستخدام آلات تصوير عادية وتفتقر إلى كافة العلامات الأمنية مما يسهل من اكتشافها وتمييزها بالعين المجردة، ولا تتطلب من المتعاملين إلا معرفة بسيطة بالعلامات الأمنية.

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