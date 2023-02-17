أنباء عن زيارة وزير الخارجية السعودي لدمشق خلال ايام

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية؛ إن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سيزور العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الوكالة عن مصدر لم تسمه، قوله؛ إن “هناك ترتيبات تجري حاليا لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام”.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ الثورة عام 2011، التي أدت إلى قطيعة في العلاقات بين الرياض ودمشق.

وتأتي هذه الأنباء بعد إرسال السعودية ثلاث طائرات تحمل أطنانا من المساعدات إلى سوريا، وقد حطت في مطار حلب الدولي.

وكانت طائرة سعودية قد هبطت الأسبوع الماضي في مطار حلب لأول مرة منذ 2011.