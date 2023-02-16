الاسد : حجم كارثة الزلزال والمهامُ المناطةُ بنا أكبرَ بكثير من إمكاناتنا، لكن ما نهض به مجتمعنا أكبر أيضاً من تلك الإمكانات
أهم العناوين
جرينتش+2 04:57
دفن لعبة بدلاً منها.. امرأة أردنية تحتال على 3 شركات تأمين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني