عمان – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن تمديد فترة استكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022-2023 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق لــــ 16 آذار المقبل.

كما أعلنت مديرية البعثات في الوزارة عن تمديد فترة استكمال الوثائق المطلوبة من الطلبة حتى نهاية داوم يوم الخميس الموافق لـــ 16 آذار المقبل أيضا.

ودعت الوزارة الطلبة المترشحين للاستفادة من المنح الكاملة أو القروض إلى الدخول للرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة http://www.dsamohe.gov.jo/MoheIGLSFinalResults2022/PDF/ManualFullSclrAndLoan.pdf.

ويمكن للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الجزئية، الدخول إلى الرابط التالي للتعرف على آلية استكمال الإجراءات المطلوبة http://www.dsamohe.gov.jo/MoheIGLSFinalResults2022/PDF/ManualAllSclr.pdf