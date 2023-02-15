الاسد : حجم كارثة الزلزال والمهامُ المناطةُ بنا أكبرَ بكثير من إمكاناتنا، لكن ما نهض به مجتمعنا أكبر أيضاً من تلك الإمكانات
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“حماس” ترحب.. السعودية تفرج اليوم الأربعاء عن المهندس “الحمساوي” سليمان حداد ونجله بعد اعتقال دام 4 أعوام
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