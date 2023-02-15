“حماس” ترحب.. السعودية تفرج اليوم الأربعاء عن المهندس “الحمساوي” سليمان حداد ونجله بعد اعتقال دام 4 أعوام

الرياض – أفرجت السلطات السعودية، صباح اليوم الأربعاء، عن المهندس “الحمساوي” سليمان حداد، ونجله يحيى، بعد اعتقال دام نحو 4 أعوام.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، إن حداد ونجله في طريقهما حاليًا إلى اسطنبول.

وقد ثمّن الرشق، قرار المملكة العربية السعودية بالإفراج عن حداد ونجله، معتبرًا أن ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع السعودية، معربًا عن أمله أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي المعتقلين الفلسطينيين.

وأكد حرص “حماس” على علاقات إيجابية مع السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت في سبتمبر/ أيلول 2019 مجموعة من الفلسطينيين والأردنيين، لأسباب قالت “حماس” أنها تتعلق بدعمهم للمقاومة، وأفرجت في أكتوبر/ تشرين أول 2022 عن ممثل الحركة الدكتور محمد الخضري، بعد 3 سنوات من الاعتقال.