الاسد : حجم كارثة الزلزال والمهامُ المناطةُ بنا أكبرَ بكثير من إمكاناتنا، لكن ما نهض به مجتمعنا أكبر أيضاً من تلك الإمكانات
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جرينتش+2 04:54
تحذير.. تحقيق دولي يكشف عن مجموعة قرصنة إسرائيلية تتدخل في الحملات الانتخابية بجميع أنحاء العالم
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