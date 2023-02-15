المطربة فاتن فريد.. قتلها عامل وشبهها الجمهور بـ “وردة”/ فيديو

حلت، اليوم الأربعاء 15 فبراير، الذكرى الـ 16 لوفاة الفنانة فاتن فريد، التي شبهها الجمهور بالمطربة الجزائرية وردة.

وفي هذا التقرير نستعرض ابرز معلومات عن الفنانة فاتن فريد:

– هي مطربة مصرية ولدت في 18 يونيو 1945.

– تخرجت من معهد الموسيقى العربية 1975.

– عملت مطربة في سوريا ولبنان في بداية مشوارها الفني.

– شاركت في أفلام: “الغفران، الرغبة والضياع، لقاء هناك، عاشق الروح، وحوش الميناء”.

– من أشهر أعمالها التلفزيونية: صراع الأقوياء، بطو وأخواتها، حواري وقصور، اللص والكلاب، حارة المعروف، غيرها.

– تزوجت من رجل أعمال يمتلك “بنزينة”.

– قام رجل الأعمال بطرد أحد العمال يدعى “ياسر علي عبدالله” من العمل، فذهب ياسر لمنزل “فاتن” ليطلب منها أن تتوسط له لإعادته للعمل، ولكنه شاهد سكينًا في صالة الشقة فالتقطها بسرعة وسدد طعنة نافذة لفاتن في البطن.

– من أشهر أغانيها: “اللي تعبنا سنين في هواه، نص كلامك كدب، حبية وخديه”.

– وفي حوار صحفي لإحدى بناتها، أكدت أن والدتها كانت حريصة جدا في تعاملها مع الجميع، ولم يكن لتسمح أبدا لأي شخص غريب أن يدخل إلى شقتها، مشيرة إلى أن حرصها هذا بدأ يزداد بعد حادثة مقتل الفنانة وداد حمدي.

– رحلت فاتن عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 15 فبراير عام 2007، عن عمر يناهز ٦٢ عاما.