وفاة موظف بشركة الكهرباء جراء انفجار “محول” في الزرقاء

توفي موظف في شركة كهرباء الزرقاء، متاثرا بجراحة بعد انفجار “محول كهرباء” في محطة تحويل في منطقة حي الرشيد في محافظة الزرقاء، وفقا لرئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء، فخري العجارمة.

وقال العجارمة، لقناة “المملكة”، اليوم الاثنين، إنّ النقابة ستتابع مجريات الحادثة، والحالة الصحية لباقي المصابين، فور الانتهاء من إجراءات الدفن.

وكان فريق تابع لشركة الكهرباء الأردنية، قد تعرضت لحادث كهربائي، امس الأحد، أثناء تأدية مهامها الوظيفية داخل “محطة تحويل”.

ووفقا لبيان من شركة الكهرباء، يتلقى 4 موظفين في شركة الكهرباء العلاج في المستشفى، حالة أحدهم “خطيرة”.