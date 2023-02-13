هجوم إلكتروني على وكالة الأنباء الجزائرية مصدره المغرب وإسرائيل

قال التلفزيون الجزائري الحكومي إن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، يتعرض منذ ساعات، إلى سلسلة من الهجمات السيبرانية الحادة تستهدف اختراقه، مما دفع إلى حجبه مؤقتا.

وأضاف المصدر أن المصادر الجغرافية لهذه السلسلة من الهجمات “إسرائيل والمغرب وبعض المناطق من أوروبا”.

وأشار التلفزيون، وفق ما نقلته مواقع محلية، إلى أن التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسة من الهجمات الحادة، التي مازالت مستمرة، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات.

وخلص المصدر إلى أن هذه الهجمات السيبرانية “تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف الجزائر، بسبب مواقفها وقراراتها المصيرية، والمرافقة الإعلامية لوكالة الأنباء الجزائرية لهذا النهج”

ملاحظه: مثل هذا الهجوم يحدث تكراراً على موقع “المجــــــــد”