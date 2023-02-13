انتقادات حادة لـ عمرو دياب بعد ظهوره بالحلق في اذنيه

موجة كبيرة من الانتقادات والهجوم، تعرض لها المطرب المصري العتيق، عمرو دياب، بعد ظهوره الأخير في أحد الإعلانات مرتديًا الحلق في اذنيه،

فقد أثار هذا المنظر غضب عديد جمهوره، الذين انتقدوا ظهوره بهذا الشكل، الذي لا يناسب عادات متابعي الهضبة، خاصةً أنهم اعتادوا على ظهور دياب بشكل يليق بنجم الجيل، وليس بهذا الشكل الذي أثار غضب البعض، مما جعله يقع في مرمى الانتقادات.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة الهضبة عمرو دياب في إعلانه الأخير، الذي تمت إزاحة الستار عنه في الساعات الماضية، وأعربوا عن استيائهم الكبير من ظهور نجمهم المفضل بهذا الشكل،

وقد جاءت تعليقات الجمهور على ارتداء عمرو دياب للحلق كالتالي: يعني أنت يا عمرو عشت 60 سنة عم جيلك، والأجيال كلها وكبير سنا ومقاما وجاي على آخر كام سنة في عمرك وتلبس حلق!.

بينما قال آخرون: ليه كده يا هضبة مش حلو خالص، احترم سِنك، مش عاجبني حوار الحلق ده مش حلو، الحلق اللي عامل قلق، عمرو دياب السينجل أبو حلق.

ودائمًا يثير عمرو جدلًا عند ظهوره بالحلق، إذ أن هذه ليست المرة الأولى له التي ارتدى فيها الحلق، حيث ارتداه من قبل عدة مرات، وتعرض بعدها لهجوم أيضًا، لكن كعادة الهضبة يتجاهل الرد على تلك الانتقادات.