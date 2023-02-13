استشهاد الشاب أمير بسطامي فجر اليوم الإثنين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها مدينة نابلس/ فيديو

نابلس – استشهد الشاب أمير بسطامي (22 عامًا)، فجر اليوم الإثنين، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب بسطامي تعرض لعيار ناري في البطن ووصفت حالته بالحرجة، وما لبث أن أعلن عن استشهاده في مستشفى رفيديا.

والشهيد هو الوحيد لوالديه من الذكور.

كما أصيب ما لا يقل عن 5 شبان بالرصاص الحي منهم حالة وصفت بالخطيرة، وعدد آخر من المصابين بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع خلال عمليتها العسكرية التي استمرت لساعات.

وحاصرت قوات الاحتلال شقة داخل بناية سكنية في منطقة الكراج الغربي بشارع حيفا ومحيط مدرسة الكندي، وكانت تطالب شبان بداخلها بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا قبل أن تقوم باعتقال اثنين منهم وهما مصابان، كما اعتقلت 3 كانوا برفقتهم.

وفي التفاصيب، استشهد الشاب أمير بسطامي (22 عامًا)، فجر الإثنين، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشاب بسطامي تعرض لعيار ناري في البطن ووصفت حالته بالحرجة، وما لبث أن أعلن عن استشهاده في مستشفى رفيديا.

وأصيب ما لا يقل عن 5 شبان بالرصاص الحي منهم حالة وصفت بالخطيرة، وعدد آخر من المصابين بالاختناق بفعل إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع خلال عمليتها العسكرية التي استمرت لساعات.

وحاصرت قوات الاحتلال شقة داخل بناية سكنية في منطقة الكراج الغربي بشارع حيفا ومحيط مدرسة الكندي، وكانت تطالب شبان بداخلها بتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا قبل أن تقوم باعتقال اثنين منهم وسط تضارب في الأنباء حول مصيرهما خاصة بعد أن عثر على آثار دماء في الشقة.

واعتقلت تلك القوات الشاب عمرو الطويل لدى تواجده في محيط البناية السكنية التي تم محاصرتها.

🎥 متابعة صفا | اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط نابلس pic.twitter.com/hpyZTauWO1 — وكالة صفا (@SafaPs) February 13, 2023