هدية بسيطة جدا.. هالة صدقي تتبرع لضحايا الزلزال في سوريا

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام”، عن تبرعها للمتضررين السوريين، دعما لهم عقب الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا الأسبوع الماضي.

ونشرت هالة صدقي صورة للتبرعات وعلقت عليها قائلة: “هديه بسيطة وبسيطة جدا لأطفالنا في سوريا.. وللأسف عمري ما قلت أنا بتبرع بأيه لأن الأيد اللي بتعطي باليمن لا تراها الشمال.. ولكن حبيبت أقولكم إن أطفال سوريا ربنا أحياهم من جديد ومؤكد محتاجين كل الحب والاهتمام والدعم، البوست ده مجرد تذكرة لكل الشعوب لإنقاذ ولادنا وأهالينا من سوريا، البشرية والإنسانية ليس لها علاقه بالسياسة، أرجوكم”.

وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت في وقت سابق عن خريطة أعمالها الفنية خلال الفترة القليلة المقبلة، وبالتحديد خلال موسم دراما رمضان لعام 2023.

وقالت هالة صدقي: أشارك بقوة في موسم دراما رمضان 2023، حيث أجسد دور نسائي هام فى مسلسل (جعفر العمدة) للمخرج محمد سامي وبطولة الفنان محمد رمضان.

وتابعت هالة صدقي: كما أُشارك كضيفة شرف مع المخرج خالد يوسف في مسلسل سر السلطان المقرر طرحه بموسم رمضان 2023 وهو مسلسل تاريخي ذو طابع خاص.

أما عن الأعمال السينمائية فقالت “صدقي”: لا جديد بخصوص بمشاركتي على الشاشة الذهبية خلال الفترات المقبلة.

وكانت إدارة مهرجان الأقصر السينمائي الدولى قد كرمت الفنانة هالة صدقي عن مجمل أعمالها.. وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان بمناسبة تكريمها: تكريم النجمة هالة صدقي لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتي الآن، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان قائلة: هالة صدقي يصل مجموع أعمالها الفنية إلى حوالي ( 160 )عملا فنيا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، وهي فنانة متنوعة لها أسلوبها الخاص في التمثيل، فهي تمتلك أدوات كثيرة كممثلة، ولديها قدرة فائقة علي التنوع والتلون وتقديم جميع الألوان الأدائية ما بين التراجيدي والكوميدي، وقدمت للسينما المصرية ما يزيد علي 30 فيلما،