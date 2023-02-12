استشهاد الشاب أمير بسطامي فجر اليوم الإثنين برصاص قوات العدو لدى اقتحامها مدينة نابلس/ فيديو
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جرينتش+2 11:54
هدية بسيطة جدا.. هالة صدقي تتبرع لضحايا الزلزال في سوريا
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